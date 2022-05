Proponowane przepisy mają ułatwić wykorzystanie danych zbieranych zwłaszcza przez urządzenia podłączone do internetu. Korzystamy z nich coraz częściej. Czasem w pełni świadomie podłączając do internetu golarkę czy odkurzacz i mając dostęp do informacji choćby o tym, jak często wykorzystujemy te urządzenia. Czasem nawet do końca nie wiedząc, że np. nasz samochód przekazuje na bieżąco informacje producentowi, choćby po to, by zawiadamiać go o usterkach.