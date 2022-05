Skutki przekształcenia spółki handlowej są inne niż konsekwencje połączenia lub podziału. Zwrócono na to uwagę w postanowieniu Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2020 r. (sygn. akt I CZ 15/20). Jak podkreślono, zgodnie z zasadą kontynuacji, spółka poddana procesowi przekształcenia jest tym samym podmiotem. Wskutek przekształcenia zmienia się tylko forma prawna prowadzonej przez nią działalności. Przekształcenie oznacza zmianę typu spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiązków. W konsekwencji w przypadku przekształcenia nie dochodzi do sukcesji praw i obowiązków - nie ma poprzednika i następcy prawnego. W dalszym ciągu istnieje bowiem ta sama spółka, tylko w zmienionej formie prawnej (innym ustawowym typie). Za dzień przekształcenia uznaje się ten, w którym wpisano spółkę przekształconą do KRS. Jednocześnie sąd rejestrowy wykreśla z KRS spółkę, która została przekształcona.