Sąd uzasadnił rozstrzygnięcie tym, że stosownie do art. 256 par. 2 kodeksu spółek handlowych do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio art. 169 k.s.h. Zgodnie zaś z tym przepisem, jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu, przy czym w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, termin wynosi 7 dni. Zdaniem sądu z unormowań tych wynika obowiązek zgłoszenia zmian umowy spółki w ciągu pół roku, zatem w tym przypadku zarząd spóźnił się ponad dwa miesiące. Spółka złożyła apelację, twierdząc, że przywołana regulacja dotyczy zawiązania spółki, a nie zmian umowy. Sąd więc zbyt daleko poszedł w wykładni przepisów