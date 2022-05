Co na to deweloperzy? – Cieszymy się, że rząd wziął pod uwagę obecną sytuację gospodarczą i postulaty branży i ustalił składkę na poziomie mniejszym, niż pozwala ustawa. Choć nie ukrywamy, że liczyliśmy na poziom 0,2–0,3 proc. – mówi nam radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Przemysław Dziąg.

Jak przekonuje, to nie jest dobry moment na to, by „znów podwyższać koszty działalności, które nieustannie rosną”. W związku z zerwaniem łańcuchów dostaw przez wojnę, a wcześniej pandemię, branża boryka się bowiem m.in. z poważnymi wzrostami cen materiałów budowlanych.

W ocenie mec. Dziąga składka na poziomie 0,45 proc. to dodatkowe 2–3 tys. zł do ceny mieszkania. Jak dodaje, PZFD czeka też na rozstrzygnięcie w sprawie przesunięcia o rok wejścia ustawy w życie. Z poselską inicjatywą w tej sprawie wystąpił poseł Koalicji Polskiej Jacek Tomczak. Kancelaria Sejmu skierowała projekt do konsultacji z organizacjami biznesowymi, jednak – według Przemysława Dziąga – nie zwróciła się w tej sprawie do PZFD. – Zaskakujące jest, że nie zostaliśmy włączeni do konsultacji projektu – mówi prawnik.