Przyznaje, że takie kredyty to ułatwienie: zarówno dla banków – oszczędzają czas pracowników i koszty obsługi kredytu – jak i konsumentów – kredyt można wziąć szybko i bez zbędnych procedur. – Problem pojawia się wtedy, gdy do naszego konta dostęp uzyska niepowołana do tego osoba – tłumaczy Joanna Łagowska. Według niej dochodzi do tego najczęściej w wyniku działań przestępców, „którzy w tym celu korzystają z szerokiego wachlarza metod socjotechnicznych”. – Jeśli dostaną się na nasze konto, mogą je wyczyścić nie tylko z bieżących środków finansowych, ale również w naszym imieniu zaciągnąć kredyt i go przywłaszczyć. Oszukany klient zostaje nie tylko bez środków do życia, ale również ze zobowiązaniem kredytowym, które może spłacać latami – zaznacza.