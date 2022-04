To ostrzeżenie obowiązkowo dołączane do reklam produktów leczniczych przez lata spowszedniało odbiorcom tak bardzo, że Ministerstwo Zdrowia chce je w końcu zmienić. Zdaniem resortu odbiorcy reklam nie traktują już bowiem tej formuły na poważnie, przez co mogą nie rozumieć cennej lekcji płynącej z jej treści.