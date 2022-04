Oznacza to, że giełdy przy każdym przelewie kryptoaktywów, w którym pośredniczą, będą musiały znać jego nadawcę i adresata. Odnosi się to także do relatywnie anonimowych, tzw. prywatnych portfeli. Przedsiębiorcy prowadzący obrót kryptoaktywami będą mieli obowiązek wdrożenia technologicznych rozwiązań, które umożliwią identyfikację tychże portfeli. Entuzjaści kryptowalut tłumaczą, że oznacza to de facto zniszczenie jednego z ważniejszych atutów kryptowalut, czyli anonimowości. Do takich stwierdzeń warto jednak podchodzić z przymrużeniem oka, jako że nawet dziś dokonywane przelewy kryptowalutowe trudno nazwać do końca anonimowymi, choć identyfikowanie użytkowników stanowi pewne wyzwanie.