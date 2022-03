Podstawowa wysokość świadczenia została określona na 40 zł (par. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty; Dz.U. poz. 605; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 654). Świadczenie jest wypłacane na podstawie wniosku, który składa się w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Jednak zgodnie z par. 2 ust. 2 rozporządzenia wysokość świadczenia może być podwyższona przez wojewodę. Tym samym wydaje się, że wniosek w tej sprawie należałoby złożyć wprost do wojewody, który wypowie się co do podstaw do wypłaty wyższego świadczenia i wskaże dalszą procedurę postępowania. W uzasadnieniu konieczności uzyskania wyższego świadczenia należy wykazać, dlaczego kwota 40 zł jest niewystarczająca.