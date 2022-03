W tym roku zostanie u nas przeprowadzona wymiana wszystkiego, co znajduje się w hydroforni. Stare urządzenia zostaną zastąpione nowymi. Wartość dotychczasowa hydroforni to 53 000 zł, a nową wartość wykonawca wycenił na 120 000 zł. Czy będziemy mieli do czynienia z remontem czy z ulepszeniem wartości środka trwałego? Na jakich kontach mam to zaksięgować? Nadmienię, że otrzymałam jedną z faktur o treści „usługa remontowa”. Czy ma to znaczenie, jak faktura jest opisana przez wykonawcę?

Karolina Pawlak, specjalistka ds. rachunkowości W celu prawidłowej klasyfikacji nakładów dotyczących ulepszeń i bieżącego użytkowania jednostka powinna zapewnić sobie dostęp do wiedzy specjalistycznej związanej z określonym rodzajem środków trwałych. Chodzi tu zwłaszcza o wiedzę własnych pracowników służb technicznych lub osób odpowiedzialnych za gospodarkę danym zbiorem środków trwałych. Powinna też być zachowana spójność ze sposobem finansowania wydatków.