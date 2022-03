Projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta pozostaje w gestii Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Są wobec niego zalecenia zespołu programowania prac rządu, które mają służyć temu, by ograniczyć potencjalny proinflacyjny wpływ tej regulacji, a także sprawić, by bardziej odpowiadała ona oczekiwaniom przedsiębiorców, a zarazem, by jej skutki były jak najmniej niekorzystne dla konsumentów – mówi DGP szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Jak przyznaje, „może to oznaczać opóźnienie w wejściu ustawy w życie”. Jak jednak przekonuje, w obecnej sytuacji zewnętrznej, która potęguje takie zjawiska wewnętrzne jak inflacja, „nie możemy sami generować dodatkowych ryzyk”. – Obecnie w stosunku do całej legislacji kierujemy się zasadą, że nie wprowadzamy żadnych regulacji, które mogą zwiększać inflację, podatki i inne obciążenia – deklaruje minister Łukasz Schreiber.