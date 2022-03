Obowiązująca od kilku dni specustawa wprowadza wiele korzystnych rozwiązań dla osób uciekających do naszego kraju przed wojną. Ułatwia im legalizację pobytu, podejmowanie pracy, daje prawo do świadczeń czy zapewnia pomoc w dostępie do edukacji. Niesie to jednak za sobą wyzwania: zarówno dla samorządów, jak i dla potencjalnych pracodawców. Zanim zatrudnią kogoś w przyspieszonym, uproszczonym trybie, będą musieli rozstrzygnąć status legalizacyjny takiej osoby na terenie RP, a tym samym rozwikłać wiele prawnych problemów z tym związanych.

Jakie informacje znajdziesz w poradniku? 1 - Prawo do legalnego pobytu - podstawowe informacje 2 - Komu specustawa bezspornie pozwala na pracę w Polsce 3 - Osoby, co do których są wątpliwości, czy stosuje się wobec nich specustawę 4 - Kto nie jest objęty nową regulacją 5 - Status cudzoziemców spoza Ukrainy, którzy uciekli przed wojną - analiza przypadków 6 - Na jakiego rodzaju pracę i w jakiej formie pozwala specustawa Chcesz zatrudnić obywateli Ukrainy? O tym musisz wiedzieć Choć specustawa ukraińska daje im prawo do wykonywania pracy w naszym kraju bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę przez 18 miesięcy, to odpowiedź na pytanie, kto może z tego przywileju skorzystać, wcale nie jest prosta. W pierwszej kolejności należy bowiem ustalić, czy kandydat do pracy przebywa u nas legalnie. 13 marca 2022 r. weszła w życie - z mocą działającą wstecz od 24 lutego 2022 r. - ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa). Ma ona znaczenie nie tylko dla wskazanych w jej tytule beneficjentów, lecz także m.in. dla szerokiego kręgu przedsiębiorców. Oprócz prawa legalnego pobytu w Polsce wprowadziła ona bowiem dla dużej grupy Ukraińców (i, w pewnym zakresie, także dla członków ich rodzin będących obywatelami innych krajów) prawo do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub dopełnienia podobnych formalności.