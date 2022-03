Wydłużenie z trzech miesięcy do roku minimalnej kary dla czyścicieli kamienic to jedno z rozwiązań specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Czyściciele kamienic to osoby, które dopuszczały się przemocy wobec mienia - dewastowały budynki, wyłamywały drzwi, robiły pozorne remonty, zalewały lokale etc. Celem było przymuszenie lokatorów do wyprowadzki.