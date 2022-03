Kara ta to przede wszystkim wynik braku nadzoru nad firmą, która na zlecenie administratora danych wdrażała nowe narzędzie informatyczne. Fortum miało zawartą z nią umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych , zgodnie z którą powinna zostać przeprowadzana pseudonimizacja danych. Niestety podmiot przetwarzający pracował na niezabezpieczonych danych, kopiując bazę klientów na niezabezpieczony serwer. Do tej kopii mieli dostęp dwaj niezależni internauci, którzy powiadomili o tym fakcie Fortum. Bezpośrednią winę za incydent ponosi więc podwykonawca, który działał niezgodnie z powszechnie znanymi normami ISO. On również został ukarany i ma zapłacić 250 tys. zł.