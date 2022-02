Ustawodawca unijny może odsyłać w aktach prawnych do norm technicznych i nawet jeśli nie były one publikowane w oficjalnym dzienniku urzędowym, są wiążące dla przedsiębiorców, którzy mają do nich dostęp – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Holenderska fundacja ds. zapobiegania paleniu tytoniu przez młodzież wraz z 14 innymi podmiotami latem 2018 r. złożyła wniosek do niderlandzkiego urzędu ds. bezpieczeństwa żywności i produktów konsumenckich. Postulowała wydanie nakazu, by papierosy z filtrem oferowane konsumentom w Niderlandach odpowiadały maksymalnemu poziomowi wydzielanych substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla określonemu w dyrektywie 2014/40. Produkty niespełniające tych norm miałyby być wycofane z rynku. Urząd oddalił wniosek. Fundacja zaskarżyła tę decyzję najpierw w postępowaniu administracyjnym, a następnie do sądu rejonowego w Rotterdamie. Podniosła, że art. 4 ust. 1 wspomnianej dyrektywy nie wskazuje określonej metody pomiaru poziomu wydzielanych substancji, a ona domagała się stosowania innej metody niż ta przewidziana w ISO.