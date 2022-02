Organizator turystyki odpowiada za wykonanie usług bez względu na to, czy świadczy je samodzielnie, czy też z udziałem podwykonawców (patrz: grafika). Mówiąc wprost - jeśli klient wykupuje wycieczkę w biurze podróży, to za wszystko, za co zapłacił, odpowiedzialność ponosi to biuro. Jeśli wycieczka obejmuje przelot, to również za ewentualne problemy z nim związane. Jeśli pobyt w hotelu - to za to, co wydarzy się w jego trakcie.