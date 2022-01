Spółka NTIM z siedzibą we Wrocławiu (której faktycznym właścicielem były podmioty zarejestrowane na egzotycznych wyspach) promowała w Polsce program Shields (z ang. tarcze) dostępny na platformie Rockwall Investments. Miała ona umożliwiać użytkownikom kopanie kryptowalut. Wpłaty wynosiły w zależności od rodzaju tarczy – od 10 do 100 dol. Twórcy obiecywali użytkownikom nawet 20-krotność wpłaconej sumy oraz 8 proc. prowizji od kwoty zainwestowanej przez osoby bezpośrednio polecone.

Prezes UOKiK stwierdził, że działalność NTIM była piramidą finansową, w której korzyści uzależnione są przede wszystkim od wprowadzenia do systemu nowych osób. Ukarano zarówno spółkę (92,2 tys. zł kary), ale również Rafała Artura Krakowiaka (członka zarządu) oraz Wiktora Piotra Zajączkowskiego (byłego prezesa zarządu) – obaj mają zapłacić po 90 tys. zł. Zdaniem prezesa UOKiK umyślnie dopuszczali oni do naruszeń wobec konsumentów

Urząd wydał również trzy decyzje wobec spółek: Lux invest z siedzibą w Krakowie, Quantum z Nowego Sącza oraz Quantum International z siedzibą w amerykańskim Cheyenne. Prowadziły one biznes polegający na sprzedaży pakietów szkoleniowych (najdroższy z nich kosztował 14,3 tys. zł). Obiecywały zyski uzależnione od namówienia innych osób do zakupu tych pakietów. Prezes UOKiK postawił im zarzuty promowania i prowadzenia systemów typu piramida oraz nakazał zwrot wpłaconych środków osobom poszkodowanym po uprawomocnieniu się decyzji.

Od wszystkich decyzji urzędu przysługuje odwołanie do sądu

Opisywane kary są kolejnymi nałożonymi w ostatnim czasie przez prezesa UOKiK w związku z promowaniem i prowadzeniem piramid finansowych. Raptem dwa tygodnie temu urząd informował o nałożeniu kar na trzech „naganiaczy” w łącznej wysokości ok. 740 tys. zł za nakłanianie do inwestycji w mocno wątpliwe interesy, konkretniej DasCoina i FutureNet, które to wielokrotnie opisywaliśmy na łamach DGP. ©℗