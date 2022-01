W każdej ze 101 spraw skarżących reprezentuje NOYB. To organizacja non profit walcząca o cyfrowe prawa (jej nazwa to skrót od „none of your business”; „nie twój interes”). Założył ją w 2017 r. Austriak Max Schrems. To on w 2015 r. doprowadził do unieważnienia programu „Safe Harbour”, który był podstawą do przesyłania danych Europejczyków do USA. W 2020 r. wygrał kolejną sprawę przed TSUE , który stwierdził nieważność następcy „Safe Harbour”, czyli porozumienia „Privacy Shield”. Za każdym razem powód był ten sam - jak ujawnił Edward Snowden, amerykańskie firmy mają obowiązek udostępnienia na żądanie tamtejszych służb wszystkich danych. To zaś nie odpowiada wymogom proporcjonalności, które przewiduje prawo unijne. Mówiąc wprost - nie ma gwarancji, że amerykańskie służby inwigilują Europejczyków tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione choćby względami bezpieczeństwa.