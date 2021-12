Nowela przewiduje też możliwość obniżenia nawet o połowę kary nakładanej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na firmę nieuczciwie wykorzystującą swoją pozycję. Obejmie to przypadki, w których przedsiębiorca dobrowolnie podda się takiej karze. Urzędowi ma to pozwolić na szybsze dokończenie postępowania. Będzie jednak możliwość rezygnacji ze skorzystania z tej opcji - wówczas decyzja zostanie uchylona, a urząd nałoży nową, wyższą karę, którą następnie będzie można zaskarżyć do sądu.