BPA jest organicznym związkiem chemicznym stosowanym do produkcji tworzyw sztucznych. Można go znaleźć w wielu produktach dostępnych na rynku. – Występuje m.in. w szczoteczkach do zębów, zabawkach, dezodorantach, perfumach, płytach CD, dozownikach do wody, woreczkach do gotowania ryżu i kaszy, wykorzystuje się go do produkcji żywic powłok ochronnych i wyściółek do puszek na żywność i napoje – wylicza Marta Łanoch, prawniczka i założycielka FoodMedLaw. EFSA wskazuje, że istnieje bardzo duże ryzyko, iż substancja ta migruje z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do żywności.