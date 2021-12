Kluczowe zalety uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR) znajdą się w zmodyfikowanym postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU), które weszło w życie 1 grudnia na mocy ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1909). – Ustawodawca nie przeniósł jednak do PZU wszystkich rozwiązań zawartych w uproszczonej restrukturyzacji. Przede wszystkim w sposób ukryty skrócono czas trwania postępowania z czterech do trzech miesięcy. Wynika to z niezmienionych przepisów prawa restrukturyzacyjnego regulujących postępowanie o zatwierdzenie układu – wyjaśnia Karol Tatara.