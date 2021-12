Należy pamiętać, że zgłoszeniu do masy upadłości podlegają wyłącznie wierzytelności istniejące w dniu ogłoszenia upadłości. Wszelkie wierzytelności przyszłe nie mogą być zgłaszane, nawet jeśli istnieje stosunek prawny , z którego mogą one dopiero powstać. Warto także zauważyć, że zgłoszenia wierzytelności dokonuje się obecnie do syndyka, a nie tak jak wcześniej (do 24 marca 2020 r.) do sędziego komisarza. Syndyk bada zgłoszenie pod kątem jego poprawności formalnej i merytorycznej i ustala listę wierzytelności, którą następnie zatwierdza sędzia komisarz.