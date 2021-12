Orzekający podkreślił jednak, że EUIPO powinien przeprowadzić konkretne i całościowe badanie znaku zawierającego element w postaci symbolu ChOG. Przedmiotem analizy powinno być to, czy pozostałe elementy kwestionowanego znaku towarowego nie wywołują u odbiorców wrażenia istnienia związku między jego właścicielem lub użytkownikiem a organizacją, której przysługują prawa do godła ChOG, będącego częścią zarejestrowanego znaku. Istotne jest również zbadanie, czy chroniony symbol stanowi dominujący element spornego znaku towarowego, przez co konsumenci mogliby zostać wprowadzi w błąd.