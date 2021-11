3) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności (…);

Wynika z tego, że sam dowód rejestracyjny z obcego państwa nie będzie wystarczający do rejestracji pojazdu. Brak odpowiednich dokumentów potwierdzających własność uniemożliwia rejestrację.

Szczegółowa procedura rejestracji pojazdu jest określona w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. W par. 2 ust. 1 tego rozporządzenia m.in. postanowiono, że w celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego wniosek na odpowiednim formularzu, do którego dołącza m.in. dowód własności pojazdu. Według par. 6 ust. 1 ww. rozporządzenia dowodem własności pojazdu mogą być szczególności:

Warto odnotować stanowisko WSA w Gliwicach w wyroku z 9 czerwca 2021 r. (sygn. akt II SA/Gl 375/21). Stwierdził on, że „Organ może dokonać rejestracji w oparciu o ustalony, niesporny stan własnościowy. Ustalenie tego stanu własnościowego może zatem być dokonane z wykorzystaniem różnych środków dowodowych, o czym świadczy powyższa regulacja. Wymaga ona jednak w każdym przypadku przedłożenia określonego dokumentu potwierdzającego własność. Z kolei ustalenia w przedmiocie istnienia bądź nieistnienia określonego prawa lub stosunku prawnego należą do właściwości sądów powszechnych. Skarżący może ewentualnie skorzystać z takiej możliwości (por. np. wyrok WSA w Lublinie z 15 lutego 2017 r., sygn. akt III SA/Lu 799/16)”. Sąd podkreślił, że nie jest wystarczające do wykazania prawa własności ani poświadczone tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, ani jego oryginał.