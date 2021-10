Jak czytamy w uzasadnieniu, „Pacjent, otrzymując bezpłatny zestaw upominkowy, miał możliwość zapoznać się z nowymi dla niego produktami, co w przyszłości mogło skłonić go do ponownych zakupów tej właśnie marki dermokosmetyków”. WIF uznał więc, że firma reklamowała nie tylko swoje kosmetyki, lecz także konkretne apteki, w których klient dostawał gratisy. Na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości 38 tys. zł. WIF wziął przy tym pod uwagę to, że naruszenie zakazu reklamy dotyczyło 19 placówek aptecznych na terenie województwa i trwało niemal cztery miesiące. Nie zdecydował się jednak na wyższy wymiar kary (może on wynieść maksymalnie 50 tys. zł), ponieważ spółka naruszyła zakaz reklamy po raz pierwszy.