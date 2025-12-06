Polacy ocenieli: Ziobro będzie starał się o azyl

Zgodnie z sondażem United Surveys, 79,4 proc. ankietowanych uważa, że Zbigniew Ziobro pozostanie za granicą i będzie ubiegał się o azyl polityczny; 3,3 proc. przewiduje jego powrót do Polski i stawienie się przed sądem. 17,3 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.

Jak podkreślono, „wśród wyborców koalicji rządzącej poparcie dla scenariusza azylu politycznego jest jeszcze większe”. 96 proc. z nich przewiduje, że Ziobro pozostanie na Węgrzech, jeden procent ankietowanych wskazał na opcję powrotu, a trzy proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Według sondażu, w grupie wyborców PiS i Konfederacji „82 proc., przewiduje ubieganie się Ziobry o azyl polityczny i pozostanie na Węgrzech”. 6 proc. spodziewa się, że Ziobro wróci do kraju, a 12 proc. nie ma zdania na ten temat.

„Najwięcej wątpliwości widać wśród wyborców niezdecydowanych: 30 proc. przewiduje azyl na Węgrzech, ale aż 70 proc. nie potrafiło wskazać, jaki scenariusz jest bardziej prawdopodobny” - podkreśliła WP.

Sondaż przeprowadzono w dniach 21-23 grudnia 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie n=1000.