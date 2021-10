Już w październiku 2013 r. przedsiębiorca domagał się 24 tys. zł zadośćuczynienia za straty wynikłe z konfiskaty odzieży, jednak jego powództwo zostało oddalone. Postanowił więc skierować skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polski rząd przyznał, że faktycznie doszło do naruszenia prawa własności, ale było to uzasadnione prawnie dopuszczalnym celem, jakim jest zapewnienie sprawności postępowania. Ponadto argumentował, że profesjonalny przedsiębiorca powinien liczyć się z ryzykiem i uważniej dobierać kontrahentów. Zwłaszcza że koszulki warte 775 zł (gdyby były oryginalne) sprzedawał za 329 zł, a kupował za niewiele ponad 100 zł – straty były więc proporcjonalne do wcześniejszych zysków (ponad 200 proc. marży). Rząd wskazał również, że decyzja w sprawie własności skarżącego nie była arbitralna, lecz uzasadniona, a jej skutki nie były dla przedsiębiorcy nadmiernie ciężkie, skoro dalej prowadził działalność gospodarczą.