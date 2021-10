Z kolei przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ, wybierając jedną z form, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co należy rozumieć przez określenie „właściwy organ”, definiuje zaś art. 4 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z którego wynika, że należy przez to rozumieć starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa.