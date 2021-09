Operator wyznaczony, którym co najmniej do 2025 r. będzie Poczta Polska, ma obowiązek świadczenia pocztowych usług powszechnych. To właśnie dzięki nim list nadany w małej miejscowości dociera nawet do najodleglejszej bieszczadzkiej wsi. Usługi te obejmują m.in. przyjmowanie, sortowanie, transport i doręczanie listów – w tym poleconych – o wadze do 2 kg oraz paczek do 10 kg lub 20 kg, gdy są nadsyłane z zagranicy. Uznaje się, że operator wyznaczony świadczy je w interesie społecznym. Ponieważ jednocześnie ceny tych usług są regulowane, to często nie pokrywają związanych z nimi kosztów. Dlatego też przepisy przewidują rekompensatę, która ma pokrywać tę stratę. W Polsce przyjęto zasadę, że udziały w tych kosztach ponoszą wszyscy operatorzy, których roczny przychód przekracza 1 mln zł, a brakującą kwotę dopłaca państwo. Co roku Poczta Polska przekazuje do Urzędu Komunikacji Elektronicznej kalkulację kosztu netto usługi publicznej pomniejszoną o osiągnięte korzyści z jej świadczenia. Następnie powinna uzyskiwać rekompensatę od operatorów pocztowych i państwa.