– W tym przypadku zawiedli pracodawcy. To nie klienci lub pracownicy omijają prawo , tylko zatrudniający wykorzystują sytuację, narzucając rozwiązania, które są całkowicie nie do zaakceptowania – wskazywał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej. Podkreślił, że z tego powodu konieczne było uszczelnienie przepisów. – Czy wyobrażają sobie państwo, że w innych krajach europejskich zagraniczna sieć obchodzi obowiązujące tam ograniczenia w handlu? – dodał podczas sejmowej dyskusji nad nowelizacją.

W trakcie prac legislacyjnych posłowie wprowadzili do niej kilka znaczących poprawek. Wydłużono vacatio legis (do pierwszego dnia miesiąca natępującego po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy) oraz rozszerzono grupę osób, które mogą pomagać właścicielom placówek przy sprzedaży w niedzielę (jeśli zdecydują się oni na otwarcie sklepów).

Najważniejsza zmiana polega na doprecyzowaniu niektórych wyjątków od zakazu handlu (łącznie jest ich 32). Chodzi o wspomniany status placówki pocztowej oraz m.in. piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, kioski, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami. Jeśli ich pracownicy mają wykonywać obowiązki w niedzielę, to właściciele będą musieli wykazywać, że co najmniej 50 proc. przychodów osiągnęli z przeważającej działalności, czyli np. placówka pocztowa – z odbioru przesyłek (lub innych usług pocztowych), piekarnia – ze sprzedaży pieczywa, kwiaciarnia – ze sprzedaży kwiatów itd. W tym celu zostaną zobowiązani do prowadzenia podwójnej ewidencji (z podziałem na przychody z przeważającej i pozostałej działalności). Szczegółowe zasady ma określać rozporządzenie ministra gospodarki. Za brak ewidencji lub jej prowadzenie niezgodnie z przepisami będzie grozić grzywna do 100 tys. zł.

Przedstawiciele branży postulują modyfikację tych przepisów . Wskazują, że z powodu nadużywania jednego wyjątku (usługi pocztowe) przedsiębiorcy powołujący się na inne wyłączenia (np. wspomniane kwiaciarnie, piekarnie) też będą zobowiązani do prowadzenia podwójnej ewidencji. – Podkreślaliśmy, że to niepotrzebne, dodatkowe obciążenie. Wymóg ten powinien dotyczyć tylko placówek pocztowych. Pozostali nie powinni być do tego zobowiązywani. Ponownie będziemy zgłaszać taki postulat, tym razem na etapie prac w Senacie – podkreśla Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu.

Wydaje się to tym bardziej uzasadnione, że nie wszystkie wyjątki od zakazu zostały objęte takim wymogiem (a to może budzić wątpliwości co do równego traktowania podmiotów).

– Skoro formalnym uzasadnieniem ograniczeń jest troska o czas wolny dla rodzin, to rząd powinien też wprowadzić zasadę, że stacje paliw mogą sprzedawać w niedzielę jedynie paliwo – wskazywała Agnieszka Hanajczyk, posłanka KO. Podkreślała, że obecna forma ograniczeń w sprzedaży (zakaz handlu i 32 wyjątki od niego) zawsze będzie wywoływać nadużycia. Dlatego Koalicja Obywatelska wniosła o uchylenie zakazu i wprowadzenie zasady, że wszystkim pracującym w niedziele (nie tylko w handlu) trzeba zapewnić co najmniej dwa takie dni wolne w miesiącu. Poprawkę tę odrzucono. Doprecyzowano za to, że zakaz nie będzie dotyczył placówek handlowych, które zajmują się wyłącznie odbiorem produktów rybnych (poprzez dodanie sformułowania „wyłącznie”; dzięki temu uniknięto kolejnej luki, która umożliwiałaby omijanie zakazu). Ostatecznie zrezygnowano też z usunięcia wyjątku od zakazu dla handlujących tytoniem (został on utrzymany, ale trzeba będzie wykazywać, że to przeważająca działalność).