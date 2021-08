Dla przykładu zgodnie z ustawą dozwolona jest sprzedaż w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami. Taka sprzedaż nie ma jednak odrębnego kodu PKD. Należy do szerszej podklasy (47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach), która obejmuje też m.in. sprzedaż sprzętu fotograficznego i optycznego, broni i amunicji, monet i znaczków. Skoro właściciel placówki wskazał we wniosku taki szerszy kod jako przeważającą działalność (zgodnie z przepisami), pojawia się wątpliwość, jak ma ewidencjonować sprzedaż produktów, które są objęte kodem, ale nie są pamiątkami ani dewocjonaliami. Czy jeśli np. sprzeda aparat fotograficzny, ma zaewidencjonować taki przychód jako ten z przeważającej działalności (zgodnie ze wskazanym we wpisie kodem) czy też jednak z pozostałej działalności (bo przecież ustawa wskazuje, że przeważająca działalność, która dopuszcza otwieranie sklepów w niedziele, obejmuje sprzedaż pamiątek i dewocjonaliów, a nie sprzętu fotograficznego)? Ma to duże znaczenie, bo taka sprzedaż może wpłynąć na prawo do otwierania placówek w niedziele. Aparaty są też znacznie droższe niż pamiątki. Wystarczyłoby więc sprzedać ich choćby kilka i właściciel placówki może szybko wykazać, że co najmniej 50 proc. przychodów osiągnął z działalności wskazanej jako przeważająca (więc może otwierać sklep w niedziele). Nie można też zapominać, że za nieprawidłowe ewidencjonowanie przychodów grozi surowa grzywna.