Działamy w interesie milionów Polaków. Mając do wyboru podniesienie cen OC komunikacyjnego albo poszukanie rozwiązań po stronie kosztowej, wybieramy w pierwszej kolejności tę drugą możliwość. Jakość obsługi klienta nie zmienia się, rośnie za to konkurencja między serwisami. Zapewniamy każdemu poszkodowanemu przywrócenie jego samochodu w pełni do stanu sprzed szkody, w profesjonalnym warsztacie, przy użyciu oryginalnych części, zgodnie ze wszystkimi przepisami oraz wytycznymi KNF. Wszelkie inne twierdzenia są nieprawdą. Dbamy tylko o to, by osiągnąć ten cel przy racjonalnym poziomie kosztów naprawy, na co wpływ mają stawki robocizny, ceny części, ale też czas naprawy, bo wpływa on na koszt m.in. zapewnienia auta zastępczego. Punkt odniesienia, który od lipca stosujemy, negocjując kosztorysy z warsztatami wybranymi przez klientów, nie jest wymyślony czy arbitralny – są nim rzeczywiste stawki i ceny, jakie oferuje ponad 400 warsztatów należących do wciąż rosnącej naszej tzw. sieci referencyjnej. Długofalowo urealnienie kosztów napraw jest korzystne zarówno dla klientów, jak i samych warsztatów, zwiększając w nich ruch.