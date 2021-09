To przepis umożliwiający statkom powietrznym (czyli np. śmigłowcom) lądowanie na terenie nieewidencjonowanym, pod warunkiem że zostaną zachowane warunki bezpieczeństwa i robi się to nie częściej niż 14 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. A start i lądowanie wykonywane są za zgodą posiadacza nieruchomości , na której znajduje się lądowisko.

Prawnik dodaje, że przewoźnik lotniczy korzystający ze śmigłowca nie mógłby wylądować w polu, przewożąc inwestora chcącego obejrzeć budowę nowej fabryki, albo przed ośrodkiem wypoczynkowym, który obsługuje kilka lądowań śmigłowców w ciągu roku. Operatorzy nie mogliby też osiąść w miejscu, gdzie zajmują się patrolowaniem linii energetycznych czy dowożą ładunek do budowanego gazociągu . Tak samo pilot właściciel maszyny nie mógłby wylądować na swojej łące przy domu, nawet pomimo upewnienia się, że taka operacja jest całkiem bezpieczna.

Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na pytania DGP tłumaczy, że nowelizacja przepisów jest potrzebna w związku z coraz częstszymi wypadkami i incydentami na lądowiskach. A także z powodu stale rosnącej liczby skarg na uciążliwość operacji z nich wykonywanych dla ludzi. Są też „licznie zgłaszane obawy o bezpieczeństwo w otoczeniu lądowisk niezgłoszonych do ewidencji”. Konieczne jest więc – zdaniem MI – „wprowadzenie nowych mechanizmów umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa (…) przez zastosowanie szeregu obowiązków dla zakładających lądowiska i zdefiniowanie wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla lądowisk”. Oczekiwanym skutkiem proponowanych rozwiązań ma być również zmniejszenie negatywnego oddziaływania operacji lotniczych na środowisko.

W podobnym tonie wypowiada się Urząd Lotnictwa Cywilnego. Od jego przedstawicieli słyszymy, że art. 93 ust. 6 p.l. jest nadużywany. Zapytaliśmy ULC o to, jak często łamany jest przepis. A także o to, jak wiele wypadków lotniczych związanych było z osiadaniem statków powietrznych na lotniskach nieewidencjonowanych. Jak się jednak okazało, urząd takich danych nie ma.

Podobnego zdania jest Mikołaj Doskocz. – Prezes ULC ma narzędzia, którymi może pilnować bezpieczeństwa, wcale nie jest potrzebna likwidacja lądowisk nieewidencjonowanych. Ci, którzy nie przestrzegają przepisów, i tak to będą robić. Potrzeba większego nadzoru ze strony urzędu – ocenia mec. Doskocz. Projekt zmian przepisów dotyczących lądowisk znajduje się w fazie wstępnej opracowywania. Propozycja będzie przesłana do uzgodnień społecznych, co pozwoli zainteresowanym podmiotom na zgłaszanie uwag.