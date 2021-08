Ministerstwo tłumaczy to tym, że lipiec jest miesiącem wakacyjnym. Prawnicy twierdzą jednak, że to niejedyny powód. Wielu ich klientów prosiło o dokonanie wszelkich zaplanowanych zmian jeszcze przed 1 lipca br. Po to, aby wnioski zostały rozpatrzone jeszcze na starych zasadach. Było bowiem wiele obaw, czy system elektroniczny będzie działał sprawnie, a wypełnianie wniosków nie nastręczy problemów.

Jakub Sikorski, radca prawny w kancelarii GLC, opowiada nam, że jeden z wysyłanych przez niego wniosków został zaakceptowany przez system, a komunikat potwierdził skierowanie pisma do sądu rejestrowego. Ale sąd twierdził, że dokument do niego nie dotarł. – Od tygodnia próbujemy wyjaśnić sytuację z sądem oraz resortem sprawiedliwości. Nie pomogło nawet kilkukrotne wysłanie tego samego pisma przez system – opowiada mec. Sikorski.

Przy jego innym wniosku portal załączył niewłaściwy sąd jako adresata dla pisma. Nie było możliwości wprowadzenia zmian. Trzeba było więc wysłać wniosek i czekać, aż sąd przekaże go do odpowiedniej jednostki.

Zdaniem naszych rozmówców tego typu żądania do uzupełnienia pism mogą wynikać z niewiedzy lub nieodpowiedniego przygotowania osób „po drugie stronie komputera”. Zapytaliśmy resort sprawiedliwości, czy odbyły się szkolenia dla referendarzy z obsługi systemu i jak duża część z nich wzięła w nich udział. Do zamknięcia numeru nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Co jednak ciekawe, większość z kilkunastu prawników poproszonych przez nas o ocenę elektronizacji procesu składania wniosków, chwaliła to rozwiązanie. Nawet ci, którzy mieli pojedyncze kłopoty z wysyłaniem pism.

– Elektroniczne składanie wniosków ułatwiło i przyspieszyło nam pracę – mówi zaś Damian Nartowski, radca prawny w kancelarii WN Legal Wątrobiński Nartowski. Chwali między innymi uproszczenia w poświadczeniu za zgodność z oryginałem dokumentów istniejących w wersji papierowej. Wystarczy teraz wprowadzenie przez profesjonalnego pełnomocnika do systemu skanu podpisanego dokumentu. – Radca prawny lub adwokat, reprezentując wnioskodawcę, nie musi odrębnie dokonywać poświadczenia np. podpisem elektronicznym czy wysyłać oryginałów dokumentów do sądu – wyjaśnia mec. Nartowski.

Prawnicy zgłaszają również potrzebę wprowadzenia funkcjonalności, która pozwoliłaby wygenerować dokument potwierdzający złożenie wniosku do sądu, zawierający jego treść, datę i sygnaturę. Obecnie można to uzyskać jedynie poprzez wydruk informacji z ekranu.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że propozycje zgłaszane przez użytkowników są analizowane i jeżeli okażą się zasadne, będą wprowadzane. Jednocześnie podkreśla, że dzięki reformie skrócił się czas rozpoznawania spraw rejestrowych przez sądy. A to dlatego, że nie trzeba już ręcznie przepisywać danych do systemu – są one dodawane do projektu postanowienia automatycznie, a zadaniem sądu jest ich sprawdzenie i ewentualne poprawienie. – Zmniejszyła się też liczba nieprawidłowo wypełnionych wniosków. System sprawdza bowiem wprowadzane informacje już podczas wypełniania formularza i ostrzega użytkownika przed wpisaniem nieprawidłowych. Formularze natychmiast trafiają do sądu w formie elektronicznej – słyszymy w MS.