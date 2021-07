Jak mówi DGP wiceminister rozwoju Anna Kornecka, mieszkaniową część Polskiego Ładu realizować będą trzy projekty ustaw – dotyczące budowy domów do 70 mkw. oraz ustawy o bonie mieszkaniowym i ustawy o gwarancjach spłaty kredytów hipotecznych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Projekty tych dwóch ostatnich oczekują obecnie na wpis do wykazu prac rządu.

Bon mieszkaniowy będzie miał trzy warianty: społeczny, rodzinny i tzw. plus (dotyczący umorzenia zaciągniętych kredytów objętych programem gwarancji).

Społeczny bon mieszkaniowy przyznawany ma być na pokrycie: wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej lub partycypację lokatora w TBS/SIM. Jego beneficjentem będzie mógł być prowadzący gospodarstwo domowe, w którego skład wchodzą wyłącznie osoby nieposiadające mieszkania ani domu jednorodzinnego oraz które w okresie trzech lat wstecz nie zbyły takiego prawa w drodze darowizny. Osobie takiej nie może też przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu. Nie może ona też być stroną umowy deweloperskiej ani umowy o wkład budowlany.

Społeczny i rodzinny bon mieszkaniowy będzie można zrealizować od 1 stycznia do 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania

Z kolei rodzinny bon mieszkaniowy przyznawany ma być na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego. A także na partycypację w SIM/TBS; budowę domu jednorodzinnego czy nabycie mieszkania lub domu. O rodzinny bon będzie mogła starać się osoba prowadząca gospodarstwo domowe, w którego skład wchodzi co najmniej troje dzieci lub osoba z niepełnosprawnością. W tym przypadku można jednak mieć już wcześniej lokal – bon umożliwiałby wówczas zamianę mieszkania na większe.

Bony mieszkaniowe przyznawane mają być na wniosek zainteresowanego. Społeczny i rodzinny bon mieszkaniowy będzie można zrealizować od 1 stycznia do 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania.

Na społeczne i rodzinne bony mieszkaniowe trafiać ma do 1,2 mld zł rocznie. W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z przyznanych w danym roku społecznych i rodzinnych bonów mieszkaniowych osiągnie ten limit, złożone i nierozpatrzone wnioski mają być pozostawione bez rozpoznania.

Zdaniem Aliny Muzioł-Węcławowicz z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów bon społeczny i rodzinny, które można przeznaczyć m.in. na partycypację w SIM/TBS, to najlepsze z proponowanych w ramach mieszkaniowej części Polskiego Ładu rozwiązań.

– Pytanie tylko, czy TBS-y dostaną wystarczające wsparcie. W tym roku zgłosiło się już tylu chętnych, że we wrześniu kończy się przyjmowanie nowych wniosków. Oby nie powtórzyło się przyhamowanie tego programu z powodu tego, że zabraknie na niego pieniędzy, tak jak to było wcześniej – podkreśla ekspertka. Jak przypomina, TBS-y powstały w 1996 r., a w 2000 r. po raz pierwszy w budżecie zabrakło pieniędzy na ten projekt.

Beneficjenci gwarancji nie będą mogli posiadać mieszkania lub domu ani spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu.

W przypadku gwarancji cena lokalu w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni nie będzie mogła przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn tzw. średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (wskaźnik ten dla każdego województwa oddzielnie ogłasza co sześć miesięcy wojewoda w drodze obwieszczenia) oraz współczynnika 1,3. Tak będzie w przypadku, gdy kredyt hipoteczny zaciągany będzie na mieszkanie od dewelopera albo na wkład budowlany. Gdy zaś chodzi o lokale z rynku wtórnego, to współczynnik wynosić będzie 1,2.

Rządowy program spłaty kredytów hipotecznych ma być prowadzony do końca 2030 r. Jego szczegóły zostaną zawarte w rozporządzeniu, które będzie określać m.in.: minimalną liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego uprawniającą do udzielenia gwarancji; maksymalny wiek młodszego z prowadzących gospodarstwo domowe uprawniający do udzielenia gwarancji nie niższy niż 35 lat; maksymalną wysokość prowizji z tytułu gwarancji.