Popularyzacja społecznych agencji najmu – to cel wchodzących jutro w życie nowych rozwiązań prawnych. Mają one zwiększyć dostęp do mieszkań dla osób niezamożnych

Obowiązujące od jutra regulacje są wzorowane na rozwiązaniach, które sprawdziły się już na Zachodzie. Z założenia mają one pomóc m.in. w zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową. Według resortu rozwoju, który jest autorem opisywanych przepisów , mogą one też pomóc wynajmującym w łagodzeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19, która doprowadziła do nadpodaży mieszkań na wynajem, powodując zahamowanie dotychczas prężnie rozwijającego się rynku najmu. Pomoc dla samorządów Wchodząca w piątek w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1243) to element tzw. rynkowej części pakietu mieszkaniowego ogłoszonego w zeszłym roku przez resort rozwoju. Umożliwia ona samorządom zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnych poprzez wykorzystywanie współpracy ze społecznymi agencjami najmu (SAN) i właścicielami mieszkań przeznaczonych na wynajem. Jak wskazywało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ocenie skutków tej regulacji, docelowo, do 2030 r., samorządy powinny dysponować możliwościami zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wszystkich gospodarstw domowych oczekujących aktualnie na wynajem mieszkania od gminy. SAN-y mają dzierżawić mieszkania lub domy jednorodzinne od ich właścicieli oraz wynajmować je osobom wskazanym przez gminę. Najemcy będą musieli spełniać kryteria określone w uchwale rady gminy. Ustawa definiuje społeczną agencję najmu oraz określa, na jakich zasadach zawierane mają być umowy pomiędzy gminą, SAN, właścicielem mieszkania i najemcą. I tak: umowy dzierżawy między właścicielami a SAN będą zawierane na czas oznaczony. Tak samo będzie w przypadku umów najmu między agencjami a osobami fizycznymi wskazanymi przez gminę. Z kolei SAN-y będą podpisywać kontrakty z gminami na okres pięciu lat z możliwością ich przedłużania na kolejne pięcioletnie okresy. Tego typu umowy mają określać liczbę lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w zasobie agencji, zasady współfinansowania przez gminę działalności SAN czy podziału odpowiedzialności za ewentualne nieuregulowane niezależności. SAN-y będą mogły działać w formie: spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, w których gmina lub gminy dysponują udziałem większościowym, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Najemcy SAN-ów będą mogli korzystać z dopłat do czynszu z rządowego programu „Mieszkanie na Start” (patrz grafika). Zaś dzierżawiący mieszkania – ze zwolnień podatkowych. Odpowiedzialna za prace nad ustawą wiceminister rozwoju Anna Kornecka w wywiadzie dla DGP wyjaśniała, że SAN-y mają stanowić alternatywę dla budownictwa komunalnego. – Rozszerzą pakiet narzędzi polityki mieszkaniowej, którymi dysponują gminy. Chcemy, by dzięki temu skróciły się kolejki oczekujących na lokale komunalne – wskazywała. Jak dodawała, agencje będą funkcjonowały na poziomie gmin, a ustawa ma stworzyć ramy prawne dla SAN-ów, a także spopularyzować to rozwiązanie. Dopytywana, co ma zachęcać właścicieli do oddania swoich mieszkań w zasób takich agencji, odpowiadała, że przede wszystkim korzyścią dla nich będzie stabilna perspektywa najmu. – Doświadczenia pandemii pokazują nam, że pięć lat niezakłóconego dochodu, nawet niższego niż na rynku komercyjnym, może być uznane za wartość – akcentowała. Reakcje zainteresowanych – Każde narzędzie, które pomoże nam w tym, żeby wzbogacać gospodarkę mieszkaniową, przyjmujemy z zadowoleniem. Będziemy oczywiście przyglądali się temu instrumentowi i popularyzowali go tam, gdzie będzie to możliwe – mówi DGP Marek Wójcik, pełnomocnik Związku Miast Polskich ds. legislacji. Jak zaznacza, kluczem jest tu jednak zainteresowanie ze strony właścicieli mieszkań, którzy zechcą skorzystać z SAN, a także potencjalnych wynajmujących, choć o brak tych drugich, jak przyznaje, mniej by się martwił. W jego ocenie można przewidywać, że rozwiązanie to bardziej sprawdzi się w dużych miastach. Wójcik zauważa, że taka agencja działa już w Poznaniu i Warszawie. – Miasta te jednak należą do absolutnej polskiej czołówki w kwestii gospodarki mieszkaniowej – mają doświadczenie w tym zakresie, są innowacyjne i otwarte na różnego rodzaju nowinki – podkreśla. Jak dodaje, z całą pewnością jednak zadomowienie się tych przepisów w naszym porządku prawnym i w świadomości właścicieli lokali będzie wymagało czasu. – Mówimy nawet o wieloletniej perspektywie, w której rozwiązanie to upowszechni się i będzie miało zauważalny wymiar – konkluduje przedstawiciel ZMP. Od 2017 r. SAN w Warszawie prowadzi Fundacja Habitat for Humanity Poland. Obecnie operuje ona blisko 50 lokalami. Fundacja od lat bada i promuje model SAN w Polsce. Katarzyna Przybylska, kierowniczka ds. rzecznictwa z Habitat for Humanity, uważa, że ustawowe uregulowanie SAN może być szansą na wypełnienie luki w polityce mieszkaniowej lub społecznej gmin. – Przepisy ustawy zostały tak dostosowane, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby samorządów. To gmina będzie decydować, do kogo skieruje wsparcie (określając kryteria i wskazując najemców), a SAN będzie prowadzony przez spółkę gminną lub organizację pozarządową na podstawie umowy (określającej m.in. finansowanie i podział ryzyk) – tłumaczy. W tym drugim wypadku, dodaje Przybylska, ważne będzie współdziałanie i partnerska relacja, aby zapewnić optymalne wykorzystanie modelu SAN. – Właśnie w elastyczności zastosowań SAN widzimy potencjał tego rozwiązania – stwierdza. Przybylska wskazuje, że do Habitat for Humanity docierają głosy zainteresowanych tym rozwiązaniem samorządów i organizacji pozarządowych. W jej ocenie przeszkodą mogą jednak być finanse. Istotne byłoby więc wsparcie finansowe gmin w postaci np. projektów unijnych. ©℗ Co chce osiągnąć rząd dzięki społecznym agencjom najmu (SAN) Etap legislacyjny Ustawa wchodzi w życie Sonia Sobczyk-Grygiel