Czy zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu oznaczają, że kompromis w sprawie regulacji zostanie osiągnięty? Zdaniem Krzysztofa Cibora z Greenpeace niekoniecznie. Ekspert podkreśla, że choć po sprzeciwie społecznym wobec poprzedniego projektu jego autorzy musieli wprowadzić system zabezpieczeń, nie oznacza to, że są one dobre. – Wciąż mamy do czynienia z projektem, który pozwala w dość arbitralny sposób, bez oglądania się na dziką przyrodę, zamieniać lasy na fabryki broni i plastiku – wskazuje.