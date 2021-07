SKP miałyby odprowadzać opłaty dodatkowe do budżetu państwa oraz sporządzać z tego kwartalne sprawozdania. Nie podoba się to rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorstw. Argumentuje on, że projektowany system nakładania i egzekwowania opłaty dodatkowej to dodatkowe obowiązki dla SKP. Tymczasem 100 proc. wpływów z tej opłaty trafi do budżetu państwa. – To kolejny przykład nakładania na SKP obowiązków, które generują dodatkowe koszty (podobnie było podczas wdrażania systemu CEPiK). To tym bardziej dolegliwe dla SKP, że stawki opłat za badania techniczne pojazdów nie były waloryzowane od 16 lat. Dlatego zasadne i konieczne jest przeznaczenie części tej opłaty na rzecz SKP – postuluje rzecznik MŚP, proponując prowizję w wysokości 10–20 proc. z tej opłaty.