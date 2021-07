– Wspólnik może udzielić pożyczki spółce. Skoro przepisy tego nie zabraniają, to tym bardziej nie ma przeszkód, aby spółka zaciągnęła zobowiązanie w drodze nowacji na rzecz wspólnika. Decyzję w tej kwestii podejmują osoby reprezentujące spółkę, w rozpoznawanej sprawie podjął ją drugi wspólnik-interwenient uboczny. Co więcej, nie ma przeszkód, by on przystąpił do długu spółki i tym samym sam stał się stroną umowy pożyczki. W takiej sytuacji kwestionowanie ważności umowy byłoby równoznaczne z kwestionowaniem swoich własnych czynności, skutecznie i prawidłowo wykonanych. Inna zaś zasada prawa cywilnego głosi – volenti non fit iniuria (łac. chcącemu nie dzieje się krzywda) – stwierdziła sędzia Koba.