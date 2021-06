Jednocześnie jednak Sąd UE uznał, że rzeczywiście nie ma podstaw do unieważnienia znaku. A to dlatego, że w 2017 r. prawa do hiszpańskiego wzoru wygasły. Skoro tak, to nie może on pozostawać w kolizji z innym znakiem. „W dniu wydania zaskarżonej decyzji nie można było już zabronić używania zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie wcześniejszego wzoru. Wynika z tego, że Izba słusznie oddaliła złożony przez skarżącą wniosek” – podkreślił sąd.