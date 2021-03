Ramka 1

• Do 31 marca powinni się rozliczyć z opłat za korzystanie ze środowiska przedsiębiorcy wprowadzający pyły i gazy do atmosfery, a także składujący odpady czy emitujący gazy cieplarniane. Przykładowo obowiązek ten spoczywa m.in. na podmiotach posiadających flotę aut służbowych, warsztatach samochodowych, producentach używający w procesie produkcji farb i lakierów, stacjach paliw, firmach samodzielnie ogrzewających swoje siedziby, hodowcach drobiu oraz wędzarniach.

Niewpłacenie tych opłat może powodować dotkliwe konsekwencje w stosunku do podmiotu zobowiązanego: odsetki (jak dla zobowiązań podatkowych), dodatkowe opłaty produktowe, a nawet kary pieniężne. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że jeżeli dochodzenie powyższych kwot w drodze egzekucji stanie się bezskuteczne, to może pojawić się odpowiedzialność osób trzecich, a więc np. wspólników w spółkach osobowych czy też członków zarządów spółek kapitałowych. Dotyczy to tych opłat, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. z 2020 r. poz. 1325; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 72; dalej: u.o.). [ramka 2]

Ramka 2

O tym, że taka odpowiedzialność nie jest tylko teoretyczna, świadczy orzecznictwo. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 17 maja 2018 r. (sygn. akt II SA/Bk 69/18) uznał co do istoty za dopuszczalną odpowiedzialność członka zarządu nawet za opłatę podwyższoną za składowanie odpadów, która wynosiła ponad 4 mln zł.

Co bardzo istotne, w przeciwieństwie do odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych, przewidzianej w art. 116 o.p., przesłanką tej odpowiedzialności nie jest bezskuteczność egzekucji w stosunku do podatnika. Z treści art. 115 o.p. nie wynika jakiekolwiek uzależnienie orzeczenia o odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej od wyniku egzekucji prowadzonej wobec podmiotu. Z przepisu tego nie można wyprowadzić żadnych wniosków co do przedwczesności orzeczenia w sprawie o odpowiedzialności podatkowej strony. Takie uzależnienie występuje natomiast np. przy orzekaniu o odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych i spółek kapitałowych w organizacji (art. 116 o.p.). Jedyną szansą na uwolnienie się od orzeczenia od odpowiedzialności przez wspólników (o ile sama spółka nie uiści zaległości) jest przedawnienie.