Znacznie bardziej wątpliwe, a na pewno powierzchowne, jest uznanie statutu FIZ za wzorzec umowny, choć ma już swoją historię w judykaturze (tak Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt I C 204/18). Wiele postanowień statutu (w tym klauzula redukcyjna) kształtuje nie tylko relacje inwestora z funduszem, ale też relacje wzajemne pomiędzy uczestnikami funduszu. Uznanie klauzuli redukcyjnej za bezskuteczną wobec jednego uczestnika skutkuje w mojej ocenie naruszeniem istotnego interesu majątkowego wszystkich pozostałych uczestników, w tym takich, którzy statusu konsumenta nie mają (np. osoby prawne). W takiej sytuacji FIZ będzie musiał wypłacić jednemu uczestnikowi zasądzoną kwotę, bez uwzględnienia interesów pozostałych uczestników, co może oznaczać konieczność szybkiej sprzedaży aktywów po każdej dostępnej cenie. Tym samym negatywne skutki dotkną innych uczestników. Co więcej, stosowanie uprawnień konsumenta wyłącznie wobec niektórych uczestników godzi w zasadę jednakowego ich traktowania (art. 121 ust. 3 ustawy o funduszach).