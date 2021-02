„Aż 80 proc. respondentów nie korzysta z żadnej pomocy rządowej. Niektórzy się do niej nie kwalifikują, inni wsparcia zwyczajnie nie chcą. Prawie w całości grupa respondentów ma negatywny stosunek do funkcjonowania rządowej administracji, choć nie jest to próba reprezentatywna” – tłumaczą autorzy badań.