Każdy z zamawiających tworzył więc własny regulamin w praktycznie dowolny sposób. Z kolei wykonawcy znajdowali się w wyjątkowo złej sytuacji. W praktyce nie mogli liczyć na skuteczne środki ochrony prawnej w stosunku do zamawiających, którzy dokonując np. opisu przedmiotu zamówienia albo stawiając warunki udziału w postępowaniu czy też określając kryteria oceny, naruszali podstawowe zasady obiektywności czy równości lub uczciwej konkurencji. W szczególności nie przysługiwało im prawo do wnoszenia odwołań do KIO. Pozostawała ewentualnie szansa na kontrolę doraźną, zwykle następczą, UZP (czyli już po zawarciu umowy przez konkurenta). Wykonawcy ubolewali też nad brakiem jednego miejsca publikacji ogłoszeń. A przecież problem dotyczył zdecydowanej większości takich usług – próg ok. 3,2 mln zł netto (po przeliczeniu z euro) przy tego typu usługach to bardzo wysoka kwota. Dopiero powyżej tej wartości zamówienia na usługi społeczne podlegały w szerszym wymiarze przepisom p.z.p. – wykonawcom przysługiwało prawo do odwołania do KIO, a ogłoszenia były publikowane w Dzienniku Urzędowym UE