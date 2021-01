"Według najnowszej edycji badania prowadzonego przez firmę Grant Thornton, średnie i duże firmy w Polsce zamierzają w przyszłym roku wyjątkowo często podnosić płace swoich pracowników. Prawie dwóch na pięciu szefów dużych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanych, że w 2021 r. podniosą wynagrodzenia swoim pracownikom. Sześć i pół razy mniej firm deklaruje obniżkę płac. Wynik netto (pokazuje różnicę między odsetkiem przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń a odsetkiem tych, które zamierzają ciąć płace w 2021 r.) wynosi 33 pkt proc. To wynik znacznie lepszy niż deklarowany przed rokiem (a dotyczący planów na 2020 r.) - wtedy wyniósł zaledwie 20 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Publikowany wskaźnik, obrazujący skłonność firm do zwiększania zarobków pracowników, był w ostatnich latach świetnym prognostykiem rzeczywistych zmian następujących w gospodarce i dobrze korelował z publikowanymi później oficjalnymi danymi GUS o wynagrodzeniach. Jeśli podobnie będzie w 2021 r., możemy spodziewać się skokowego wzrostu dynamiki wynagrodzeń, do 6,5-7% rocznie, podkreślono.

Na pozytywnych przewidywaniach pracodawców odnośnie do poziomu płac kładą się cieniem ich prognozy dotyczące zatrudnienia. Wprawdzie prawie co czwarta przebadana przez Grant Thornton średnia i duża firma planuje w 2021 r. zatrudnić nowych pracowników (24%), jednak 17% przewiduje zwolnienia. Oznacza to, że wskaźnik zatrudnienia netto (obrazuje różnicę między jednymi a drugimi) spadł z 24 pkt proc. przed rokiem do 7 pkt proc. obecnie. To najsłabszy wynik od siedmiu lat i największy spadek w jedenastoletniej historii badania.

"2020 rok przyniósł spore zmiany na polskim rynku pracy. Koronawirus nie zmienił go jednak, czego na początku pandemii obawiało się wielu ekspertów, w rynek pracodawcy. Blisko połowa średnich i dużych firm zamierza podnosić płace, a prawie jedna czwarta planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Najbardziej pozytywna zmiana z punktu widzenia pracowników dotyczy prognozowanych podwyżek. To jednak także poważne wyzwanie dla pracodawców, którzy już dziś przewidują, że rosnące koszty pracy będą dla ich firm jedną z największych barier rozwoju w 2021 roku" - podsumowała partnerka w Departamencie Outsourcingu w Grant Thornton Monika Smulewicz, cytowana w materiale.