Wreszcie, rodzime przepisy zostaną dostosowane do unijnych wymogów w zakresie obrotu kryptowalutami. Na podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem walutami wirtualnymi nałożony zostanie obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego również w odniesieniu do transakcji okazjonalnych o równowartości 1 tys. euro lub większej przeprowadzanych z wykorzystaniem waluty wirtualnej. Stworzony zostanie również rejestr podmiotów świadczących usługi dotyczące kryptowalut. O wpis do takowego będą mogły ubiegać się jedynie niekarane osoby, które wykażą się odpowiednią wiedzą w temacie. To również wymóg unijny.