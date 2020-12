Doktor Paweł Litwiński, adwokat w kancelarii Barta Litwiński, uważa, że prezes UODO może prosić o informacje na temat daty usunięcia konkretnych danych, o ile jest to istotne z punktu widzenia prowadzonego postępowania. Może się bowiem zdarzyć naruszenie w konkretnej dacie i urząd musi zbadać, kto dokładnie dokonał tego naruszenia – administrator, procesor czy może ktoś inny? Informacja o tym, kiedy np. procesor usunął dane, może go wykluczyć jako potencjalnego sprawcę naruszenia. – Kłopot w tym, że takie pytania stawiane procesorowi mogą prowadzić do niebezpiecznych praktyk – wskazuje dr Litwiński. Wyjaśnia, że już teraz większe firmy będące procesorami formułują umowy w ten sposób, by przechowywać dane po zakończeniu przetwarzania „na potrzeby archiwizacji”. Spotyka się też takie rozwiązania, gdzie umowy gwarantują ponowne udostępnienie danych procesorowi w przypadku, gdy pojawi się u niego kontrola organu nadzorczego. Niektórzy decydują się też na wykorzystanie pseudonimizacji danych. Administrator, który zlecił usunięcie konkretnego rekordu, w razie potrzeby udostępnia informacje o tym rekordzie procesorowi. – To wszystko jednak są niebezpieczne koncepcje sprawiające, że ofiarą rozliczalności stają się nasze dane osobowe, co jest przecież niezgodne z RODO . Już nawet protokół usunięcia konkretnych danych, zawierający informacje o jednostce, stanowiłby dalsze przetwarzanie tych danych. Nie po to osoba żąda usunięcia danych, żeby te informacje nadal gdzieś się znajdowały i mogły wycieknąć – stwierdza dr Litwiński.