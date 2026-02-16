Posłowie KO chcą pomóc rolnikom dotkniętym skutkami powodzi w 2024 r. W tym celu złożyli do laski marszałkowskiej projekt, który wprowadza zmiany w trzech ustawach: o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 2025 r. poz. 1402 i 1847); o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 826); o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 82).

Parlamentarzyści proponują wprowadzenie rozwiązań umożliwiających sprawną rekultywację gruntów rolnych zniszczonych lub zdegradowanych w wyniku powodzi, a w razie potrzeby inne formy przywrócenia możliwości prowadzenia gospodarstwa przez osoby poszkodowane. W ich opinii skala problemu jest ogromna – tylko w województwie dolnośląskim zgłoszono do rekultywacji w 2024 r. blisko 500 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni około 800 ha, a szacowany koszt rekultywacji wynosił wówczas 110 mln zł.

Dla gruntów mocno zniszczonych, których koszty rewitalizacji wielokrotnie przewyższają ich wartość i potencjał produkcyjny, proponuje się odstąpienie od rekultywacji, ale z zapewnieniem możliwości przeprowadzenia prac scaleniowych – tak, aby poszkodowani rolnicy mogli otrzymać inne grunty w zasobie Skarbu Państwa lub wykupić działki za odszkodowanie.

Obecnie rekultywacji dokonuje starosta przy wykorzystaniu środków finansowych budżetu województwa, co przy dużej skali szkód jest niewystarczające. Niektóre grunty nie nadają się do przywrócenia do produkcji rolnej z powodu wysokich kosztów lub ciągłego zagrożenia powodziowego.

Zdaniem posłów brak zmian w przepisach grozi paraliżem organizacyjnym i finansowym samorządów oraz długotrwałym uniemożliwieniem prowadzenia działalności rolniczej na gruntach, które zostały poważnie uszkodzone w wyniku powodzi.

Koszty zmiany

Posłowie szacują, że realizacja projektu spowoduje konieczność wydzielenia w rezerwie budżetowej Skarbu Państwa odpowiednich środków na usuwanie skutków powodzi w zakresie rekultywacji gruntów rolnych. W przypadku powodzi z 2024 r. w województwie dolnośląskim będzie to kwota 25 mln zł.

Etap legislacyjny

Projekt złożony do laski marszałkowskiej