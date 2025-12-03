- mObywatel 2026 – jak będzie wyglądać zakładanie działalności gospodarczej online?
Już teraz wiadomo, że proces będzie w pełni zautomatyzowany, a dane trafią jednocześnie do ZUS, US i GUS. Co dokładnie czeka przedsiębiorców w 2026 roku?
mObywatel 2026 – jak będzie wyglądać zakładanie działalności gospodarczej online?
Rząd potwierdził, że od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności będzie można składać wyłącznie elektronicznie – także w aplikacji mObywatel. Zmieniamy ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...). Od 2026 roku wnioski o rozpoczęcie działalności będą całkowicie elektroniczne, bez ton papierów i biurokracji, straty czasu i mitręgi - powiedział dziś (3 grudnia) premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
Najważniejsze zmiany obejmą:
- uproszczony wniosek CEIDG dostępny z poziomu aplikacji,
- automatyczne przekazywanie danych do ZUS, US i GUS,
- brak konieczności osobnego zgłaszania kodów PKD czy formy opodatkowania,
- odejście od papierowych dokumentów.
Dla przedsiębiorców oznacza to, że start firmy stanie się tak prosty jak aktywacja konta bankowego.
mObywatel a zakładanie firmy w CEIDG – terminy i zasady pełnej elektronizacji 2026–2028
Projekt nowelizacji zakłada stopniowe wygaszanie papierowych wniosków. Choć CEIDG pozostanie rejestrem, to sposób składania dokumentów zmieni się radykalnie.
Harmonogram reformy CEIDG:
- 1 listopada 2026 r. – wyłącznie elektroniczne wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- do 1 listopada 2028 r. – wnioski o zawieszenie, wznowienie, zmianę wpisu i zakończenie działalności będą jeszcze przyjmowane w formie papierowej,
- brak konieczności składania osobnych dokumentów w ZUS, GUS i urzędzie skarbowym.
To koniec dublowania formularzy i powrotów „bo brakuje podpisu” – system ma sam weryfikować poprawność danych.
mObywatel 2028 i rejestracja spółki cywilnej online – co zmieni nowe jedno okienko CEIDG?
Druga fala reform obejmie spółki cywilne, które dziś są jedną z najbardziej wymagających biurokratycznie form prowadzenia biznesu. Każdy wspólnik zgłasza się osobno do urzędów, a poprawki potrafią trwać tygodniami.
Od 2028 roku:
- powstanie zintegrowany wniosek dla spółki cywilnej,
- w jednym miejscu załatwisz rejestrację, aktualizację, zawieszenie i wykreślenie,
- system sam przekaże dane do US, ZUS/KRUS i GUS,
- spółka otrzyma automatycznie NIP i REGON,
- możliwe będzie zawarcie umowy spółki w internecie, jeśli wspólnicy mają wpis w CEIDG.
To rozwiązanie szczególnie istotne dla małych firm rodzinnych i freelancerów działających wspólnie.
mObywatel dla przedsiębiorców – jak zadziała zintegrowany wniosek CEIDG w praktyce?
Rząd chce, by mObywatel stał się nie tylko cyfrowym portfelem dokumentów, lecz także narzędziem do prowadzenia biznesu. Po wejściu w życie reformy przedsiębiorca zobaczy w aplikacji:
- podgląd swojego wpisu w CEIDG,
- możliwość złożenia wniosków o rozpoczęcie działalności,
- integrację z profilem podatkowym i ZUS,
- powiadomienia o terminach i obowiązkach.
Przykład
Marta zakłada pracownię florystyczną. Dziś: wypełnia CEIDG-1, zgłasza ZUS, czeka na REGON. W 2026: wchodzi do mObywatela → Marta wypełnia prosty formularz → dostaje wszystkie numery i potwierdzenia w jednym miejscu.
mObywatel a bezpieczeństwo danych w CEIDG – co się zmienia dla przedsiębiorców?
W nowelizacji znalazł się ważny zapis: dane kontaktowe w CEIDG będą publiczne tylko za świadomą zgodą przedsiębiorcy. To reakcja na liczne skargi dotyczące telemarketingu i masowych zapytań od firm windykacyjnych. Dla wielu mikroprzedsiębiorców to kluczowa zmiana, bo do tej pory ujawniane numery telefonów często trafiały do niechcianych baz.
Podstawa prawna i dokumenty
- Projekt nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (zapowiedź z 3.12.2025).
- Ustawa – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.).
- Obowiązująca ustawa o CEIDG – ISAP.gov.pl
