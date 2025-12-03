Już teraz wiadomo, że proces będzie w pełni zautomatyzowany, a dane trafią jednocześnie do ZUS, US i GUS. Co dokładnie czeka przedsiębiorców w 2026 roku?

mObywatel 2026 – jak będzie wyglądać zakładanie działalności gospodarczej online?

Rząd potwierdził, że od 1 listopada 2026 r. wnioski o rozpoczęcie działalności będzie można składać wyłącznie elektronicznie – także w aplikacji mObywatel. Zmieniamy ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...). Od 2026 roku wnioski o rozpoczęcie działalności będą całkowicie elektroniczne, bez ton papierów i biurokracji, straty czasu i mitręgi - powiedział dziś (3 grudnia) premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.

Najważniejsze zmiany obejmą:

uproszczony wniosek CEIDG dostępny z poziomu aplikacji,

dostępny z poziomu aplikacji, automatyczne przekazywanie danych do ZUS, US i GUS ,

, brak konieczności osobnego zgłaszania kodów PKD czy formy opodatkowania ,

czy , odejście od papierowych dokumentów.

Dla przedsiębiorców oznacza to, że start firmy stanie się tak prosty jak aktywacja konta bankowego.

mObywatel a zakładanie firmy w CEIDG – terminy i zasady pełnej elektronizacji 2026–2028

Projekt nowelizacji zakłada stopniowe wygaszanie papierowych wniosków. Choć CEIDG pozostanie rejestrem, to sposób składania dokumentów zmieni się radykalnie.

Harmonogram reformy CEIDG:

1 listopada 2026 r. – wyłącznie elektroniczne wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– wyłącznie elektroniczne wnioski o rozpoczęcie działalności gospodarczej, do 1 listopada 2028 r. – wnioski o zawieszenie, wznowienie, zmianę wpisu i zakończenie działalności będą jeszcze przyjmowane w formie papierowej,

– wnioski o zawieszenie, wznowienie, zmianę wpisu i zakończenie działalności będą jeszcze przyjmowane w formie papierowej, brak konieczności składania osobnych dokumentów w ZUS, GUS i urzędzie skarbowym.

To koniec dublowania formularzy i powrotów „bo brakuje podpisu” – system ma sam weryfikować poprawność danych.

mObywatel 2028 i rejestracja spółki cywilnej online – co zmieni nowe jedno okienko CEIDG?

Druga fala reform obejmie spółki cywilne, które dziś są jedną z najbardziej wymagających biurokratycznie form prowadzenia biznesu. Każdy wspólnik zgłasza się osobno do urzędów, a poprawki potrafią trwać tygodniami.

Od 2028 roku:

powstanie zintegrowany wniosek dla spółki cywilnej ,

, w jednym miejscu załatwisz rejestrację, aktualizację, zawieszenie i wykreślenie,

system sam przekaże dane do US, ZUS/KRUS i GUS,

spółka otrzyma automatycznie NIP i REGON ,

, możliwe będzie zawarcie umowy spółki w internecie, jeśli wspólnicy mają wpis w CEIDG.

To rozwiązanie szczególnie istotne dla małych firm rodzinnych i freelancerów działających wspólnie.

mObywatel dla przedsiębiorców – jak zadziała zintegrowany wniosek CEIDG w praktyce?

Rząd chce, by mObywatel stał się nie tylko cyfrowym portfelem dokumentów, lecz także narzędziem do prowadzenia biznesu. Po wejściu w życie reformy przedsiębiorca zobaczy w aplikacji:

podgląd swojego wpisu w CEIDG,

możliwość złożenia wniosków o rozpoczęcie działalności,

integrację z profilem podatkowym i ZUS,

powiadomienia o terminach i obowiązkach.

Przykład Marta zakłada pracownię florystyczną. Dziś: wypełnia CEIDG-1, zgłasza ZUS, czeka na REGON. W 2026: wchodzi do mObywatela → Marta wypełnia prosty formularz → dostaje wszystkie numery i potwierdzenia w jednym miejscu.

mObywatel a bezpieczeństwo danych w CEIDG – co się zmienia dla przedsiębiorców?

W nowelizacji znalazł się ważny zapis: dane kontaktowe w CEIDG będą publiczne tylko za świadomą zgodą przedsiębiorcy. To reakcja na liczne skargi dotyczące telemarketingu i masowych zapytań od firm windykacyjnych. Dla wielu mikroprzedsiębiorców to kluczowa zmiana, bo do tej pory ujawniane numery telefonów często trafiały do niechcianych baz.

Podstawa prawna i dokumenty