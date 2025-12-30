Co zawiera projekt ustawy o osobie najbliższej?

Sekretarz Stanu w KPRM Katarzyna Kotula (b. ministra ds. równości) po posiedzeniu rządu powiedziała, że w tym projekcie uregulowane są prawa i obowiązki w sferze materialnej, osobistej i rodzinnej. Para będzie mogła zawrzeć umowę cywilno-prawną o wspólnym pożyciu w urzędzie stanu cywilnego. Następnie zostanie ona zamieszczona w podrejestrze, który zostanie utworzony.

W ustawie regulujemy kwestie tego co znajdzie się w takiej umie cywilno-prawnej” – mówiła Kotula. Projektowane przepisy mają uregulować kwestie majątkowe. Strony będą mogły wybrać, czy chcą pozostać w rozdzielności majątkowej, która w przypadku tej umowy jest automatyczna, ale mogą zdecydować się na wspólność majątkową. Jeżeli zdecydują się na nią, prawo do wspólnego rozliczania będzie im przysługiwać po pełnym roku podatkowym.

Nowe przepisy mają uregulować dostęp do informacji i dokumentacji medycznej oraz pełnomocnictwo przed sądami administracyjnymi. Projekt przewiduje też, że osoby objęte statusem osoby najbliższej zostaną zwolnione od podatku od spadków i darowizn. „Kwestia dziedziczenia uregulowana jest na zasadzie dziedziczenia testamentowego, a nie ustawowego, ale ustawa wprowadzająca reguluje też kwestie tych praw, które nabywa się na mocy statusu osoby najbliższej, które dzisiaj nie są możliwe np. ubezpieczenie zdrowotne, renta rodzinna i prawo do pochówku” – mówi Kotula.

Status osoby najbliższej. Czy ma szansę na większość w parlamencie?

Przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk powiedział, że „projekt ten był pochodną wielu dyskusji, debat i negocjacji, których celem było uzyskanie projektu z szansą na większość w parlamencie”.

W ocenie premiera wprowadzenie statusu osoby najbliższej może być krokiem, który ucywilizuje te kwestie w Polsce. „Nikt nie będzie zadowolony, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to jest to minimum cywilizacyjne, na które Polskę musi być stać. Naszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, aby życie stało się lżejsze i żeby osoby, które skorzystają z osoby najbliższej, będą mogły być traktowane przez polskie państwo, tak jak na to zasługują wszyscy obywatele” – powiedział.

Ocenił, że ten projekt ma szansę uzyskać poparcie większości parlamentarnej.