Czym jest raport ESG?

Raport ESG (Environmental, Social, Governance) to dokument przedstawiający wpływ działalności firmy na środowisko, społeczeństwo oraz sposób zarządzania. Obowiązek jego sporządzania wynika z dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zastępuje wcześniejszą NFRD. Choć pierwotnie raportowanie miało objąć średnie i duże firmy od 2026 roku, ustawa z 9 lipca 2025 r. przesunęła ten termin o dwa lata, zgodnie z decyzją Unii Europejskiej o wdrożeniu dyrektywy „stop-the-clock”.

Jak będzie wyglądał 2026 rok dla firm?

W 2026 roku przedsiębiorstwa nie będą jeszcze objęte obowiązkiem publikowania raportów ESG, ale właśnie ten okres będzie decydujący dla przygotowań. W praktyce oznacza to konieczność:

rozpoczęcia gromadzenia danych o zużyciu energii, emisjach, politykach społecznych i strukturze zarządzania,

weryfikacji gotowości organizacyjnej i finansowej do raportowania ESG,

wdrażania narzędzi informatycznych wspierających raportowanie,

tworzenia zespołów ESG i szkoleń dla kadry menedżerskiej oraz compliance,

rozpoczęcia współpracy z doradcami w zakresie standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

W 2026 roku wiele firm rozpocznie również audyty wstępne ESG, które pozwolą ocenić gotowość do przyszłych obowiązków i zidentyfikować luki w raportowaniu.

Harmonogram po przesunięciu obowiązku

Zgodnie z nowym harmonogramem:

duże przedsiębiorstwa niefinansowe rozpoczną raportowanie za rok 2027 (pierwsze raporty opublikują w 2028 r.),

rozpoczną raportowanie za rok 2027 (pierwsze raporty opublikują w 2028 r.), średnie spółki giełdowe będą raportować po raz pierwszy za rok 2028 (raporty w 2029 r.),

będą raportować po raz pierwszy za rok 2028 (raporty w 2029 r.), mniejsze jednostki pozostaną na razie poza obowiązkiem, jednak wiele z nich zostanie pośrednio objętych koniecznością przekazywania danych kontrahentom.

Rok 2026 będzie więc momentem, w którym firmy zbudują podstawy do wdrożenia polityk ESG i nauczą się praktycznego raportowania zgodnego z CSRD.

Prace nad zmianami na poziomie Unii Europejskiej

Równolegle z wdrażaniem przepisów krajowych, na forum UE trwają prace nad dalszym zawężeniem zakresu przedsiębiorstw zobowiązanych do raportowania ESG. Planowane jest, że zakończą się one do końca 2025 r. – w czasie prezydencji duńskiej – a ich wdrożenie do krajowych porządków prawnych nastąpi w kolejnych latach. Może to oznaczać, że część średnich firm zostanie zwolniona z pełnego obowiązku raportowania.

Dlaczego rok 2026 jest tak ważny?

Rok 2026 będzie czasem przygotowania do obowiązków raportowych – firmy zyskają przestrzeń na:

wdrożenie narzędzi IT i procesów do gromadzenia danych ESG,

opracowanie polityk zrównoważonego rozwoju i standardów wewnętrznych,

komunikację strategii ESG z inwestorami, klientami i partnerami handlowymi,

wzmocnienie pozycji rynkowej dzięki transparentności działań.

Wczesne przygotowanie w 2026 roku pozwoli uniknąć ryzyka sankcji i presji czasowej, gdy obowiązek raportowania wejdzie w życie w 2028 roku.

Podsumowanie

Rok 2026 będzie okresem przejściowym, w którym przedsiębiorstwa skupią się na praktycznych przygotowaniach do raportowania ESG. Dzięki przesunięciu obowiązku o dwa lata, firmy mogą skoncentrować się na budowie strategii zrównoważonego rozwoju, wdrożeniu systemów raportowania i zwiększeniu swojej transparentności. To ostatni moment, by przygotować się do nowych standardów sprawozdawczości obowiązujących od 2028 roku.

FAQ

Kogo obejmie obowiązek raportowania ESG w 2026 roku?

W 2026 roku żadna nowa grupa firm nie zostanie objęta obowiązkiem raportowania – to okres przygotowań do obowiązku, który zacznie obowiązywać w 2028 r.

Co zmienia ustawa z 9 lipca 2025 r.?

Ustawa wdrażająca dyrektywę stop-the-clock przesuwa obowiązek raportowania ESG o dwa lata, dając firmom więcej czasu na dostosowanie się do wymogów CSRD.

Jakie działania powinny podjąć firmy w 2026 roku?

W 2026 roku firmy powinny prowadzić audyty ESG, wdrażać systemy zbierania danych, szkolić zespoły i przygotowywać strategię raportowania.

Czy Unia Europejska planuje dalsze zmiany w raportowaniu ESG?

Tak, trwają prace nad ograniczeniem liczby firm zobowiązanych do raportowania – ich zakończenie planowane jest na koniec 2025 r.

Dlaczego warto przygotować się do ESG już w 2026 roku?

Wczesne przygotowania pozwolą uniknąć ryzyka kar, zapewnią dostęp do finansowania i poprawią wizerunek firmy jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie.