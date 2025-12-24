- Czym jest raport ESG?
- Jak będzie wyglądał 2026 rok dla firm?
- Harmonogram po przesunięciu obowiązku
- Prace nad zmianami na poziomie Unii Europejskiej
- Dlaczego rok 2026 jest tak ważny?
- Podsumowanie
- FAQ
Czym jest raport ESG?
Raport ESG (Environmental, Social, Governance) to dokument przedstawiający wpływ działalności firmy na środowisko, społeczeństwo oraz sposób zarządzania. Obowiązek jego sporządzania wynika z dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zastępuje wcześniejszą NFRD. Choć pierwotnie raportowanie miało objąć średnie i duże firmy od 2026 roku, ustawa z 9 lipca 2025 r. przesunęła ten termin o dwa lata, zgodnie z decyzją Unii Europejskiej o wdrożeniu dyrektywy „stop-the-clock”.
Jak będzie wyglądał 2026 rok dla firm?
W 2026 roku przedsiębiorstwa nie będą jeszcze objęte obowiązkiem publikowania raportów ESG, ale właśnie ten okres będzie decydujący dla przygotowań. W praktyce oznacza to konieczność:
- rozpoczęcia gromadzenia danych o zużyciu energii, emisjach, politykach społecznych i strukturze zarządzania,
- weryfikacji gotowości organizacyjnej i finansowej do raportowania ESG,
- wdrażania narzędzi informatycznych wspierających raportowanie,
- tworzenia zespołów ESG i szkoleń dla kadry menedżerskiej oraz compliance,
- rozpoczęcia współpracy z doradcami w zakresie standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
W 2026 roku wiele firm rozpocznie również audyty wstępne ESG, które pozwolą ocenić gotowość do przyszłych obowiązków i zidentyfikować luki w raportowaniu.
Harmonogram po przesunięciu obowiązku
Zgodnie z nowym harmonogramem:
- duże przedsiębiorstwa niefinansowe rozpoczną raportowanie za rok 2027 (pierwsze raporty opublikują w 2028 r.),
- średnie spółki giełdowe będą raportować po raz pierwszy za rok 2028 (raporty w 2029 r.),
- mniejsze jednostki pozostaną na razie poza obowiązkiem, jednak wiele z nich zostanie pośrednio objętych koniecznością przekazywania danych kontrahentom.
Rok 2026 będzie więc momentem, w którym firmy zbudują podstawy do wdrożenia polityk ESG i nauczą się praktycznego raportowania zgodnego z CSRD.
Prace nad zmianami na poziomie Unii Europejskiej
Równolegle z wdrażaniem przepisów krajowych, na forum UE trwają prace nad dalszym zawężeniem zakresu przedsiębiorstw zobowiązanych do raportowania ESG. Planowane jest, że zakończą się one do końca 2025 r. – w czasie prezydencji duńskiej – a ich wdrożenie do krajowych porządków prawnych nastąpi w kolejnych latach. Może to oznaczać, że część średnich firm zostanie zwolniona z pełnego obowiązku raportowania.
Dlaczego rok 2026 jest tak ważny?
Rok 2026 będzie czasem przygotowania do obowiązków raportowych – firmy zyskają przestrzeń na:
- wdrożenie narzędzi IT i procesów do gromadzenia danych ESG,
- opracowanie polityk zrównoważonego rozwoju i standardów wewnętrznych,
- komunikację strategii ESG z inwestorami, klientami i partnerami handlowymi,
- wzmocnienie pozycji rynkowej dzięki transparentności działań.
Wczesne przygotowanie w 2026 roku pozwoli uniknąć ryzyka sankcji i presji czasowej, gdy obowiązek raportowania wejdzie w życie w 2028 roku.
Podsumowanie
Rok 2026 będzie okresem przejściowym, w którym przedsiębiorstwa skupią się na praktycznych przygotowaniach do raportowania ESG. Dzięki przesunięciu obowiązku o dwa lata, firmy mogą skoncentrować się na budowie strategii zrównoważonego rozwoju, wdrożeniu systemów raportowania i zwiększeniu swojej transparentności. To ostatni moment, by przygotować się do nowych standardów sprawozdawczości obowiązujących od 2028 roku.
FAQ
Kogo obejmie obowiązek raportowania ESG w 2026 roku?
W 2026 roku żadna nowa grupa firm nie zostanie objęta obowiązkiem raportowania – to okres przygotowań do obowiązku, który zacznie obowiązywać w 2028 r.
Co zmienia ustawa z 9 lipca 2025 r.?
Ustawa wdrażająca dyrektywę stop-the-clock przesuwa obowiązek raportowania ESG o dwa lata, dając firmom więcej czasu na dostosowanie się do wymogów CSRD.
Jakie działania powinny podjąć firmy w 2026 roku?
W 2026 roku firmy powinny prowadzić audyty ESG, wdrażać systemy zbierania danych, szkolić zespoły i przygotowywać strategię raportowania.
Czy Unia Europejska planuje dalsze zmiany w raportowaniu ESG?
Tak, trwają prace nad ograniczeniem liczby firm zobowiązanych do raportowania – ich zakończenie planowane jest na koniec 2025 r.
Dlaczego warto przygotować się do ESG już w 2026 roku?
Wczesne przygotowania pozwolą uniknąć ryzyka kar, zapewnią dostęp do finansowania i poprawią wizerunek firmy jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie.
